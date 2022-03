PIL: nel quarto trimestre a +1,7% negli Usa, +0,7% in Francia. In calo dello 0,3% in Germania

Alessandra Caparello 4 marzo 2022 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre, il Pil è aumentato in termini congiunturali dell’1,7% negli Stati Uniti e dello 0,7% inFrancia, mentre si è ridotto dello 0,3% in Germania. In termini tendenziali, si è registrata una crescita del5,6% negli Stati Uniti, del 5,4% in Francia e dell’1,8% in Germania. Nel complesso, il Pil dei paesi dell’areaEuro è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% nel confronto con il quarto trimestredel 2020.