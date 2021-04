PIL: Bankitalia stima oltre +4% quest'anno, ma molto dipende da campagna vaccinale

Titta Ferraro 16 aprile 2021 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia nel Bollettino Economico pubblicato oggi indica per l'Italia una possibile espansione del PIL di oltre il 4% nel 2021, con una significativa ripresa nella seconda parte dell'anno, agevolata dal contesto globale. "Uno scenario di ritorno a una crescita sostenuta e durevole è plausibile - asserisce l'istituto di via Nazionale - pur se non esente da rischi; presuppone che sia mantenuto il sostegno all'economia e che si dimostrino efficaci gli interventi in corso di introduzione nell'ambito del PNRR. Le prospettive restano soprattutto dipendenti dai progressi della campagna vaccinale e da una favorevole evoluzione dei contagi".