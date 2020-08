PA non ha pagato 11 mld di debiti alle imprese nonostante il Decreto Rilancio

Valeria Panigada 14 agosto 2020 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

La Pubblica Amministrazione (PA) non paga le imprese fornitrici nonostante il Decreto Rilancio le abbia concesso risorse economiche a un costo contenuto. La denuncia arriva dalla CGIA di Mestre, che nota come nelle ultime settimane moltissime Aziende Sanitarie Locali (ASL), regioni e comuni non abbiano pagato 11 miliardi di euro ai loro creditori, sebbene il Decreto Rilancio abbia messo a disposizione tramite la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 12 miliardi al tasso agevolato dell'1,22% per liquidare i debiti commerciali maturati prima della fine del 2019.Secondo la rilevazione della CGIA, infatti, allo scorso 7 luglio, termine entro il quale le articolazioni periferiche della PA dovevano presentare la richiesta di denaro alla CDP, sembra che, secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata, sia stato richiesto solo 1 miliardo.I ritardi dei pagamenti penalizzerebbero soprattutto le piccole e medie imprese. “Dalla segnalazione riportata dalla Corte dei Conti - afferma ilsegretario Renato Mason - si starebbe consolidando una tendenza in atto da alcuni anni che vede le Amministrazioni pubbliche saldare con puntualità le fatture di importo maggiore e ritardare intenzionalmente la liquidazione di quelle di dimensione meno elevate. Una modalità operativa che, ovviamente, penalizzerebbe le piccole imprese". Senza liquidità molte Pmi rischiano di chiudere per troppi crediti inesigibili.