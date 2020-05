P101 guida un round d’investimento da €3,5 milioni in AppQuality

Alessandra Caparello 22 maggio 2020 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Il gestore di Venture Capital P101 SGR, attraverso il suo secondo veicolo P102 e ITA500 guida un round di investimento da 3,5 milioni di euro in AppQuality, la piattaforma italiana specializzata nel crowdtesting.I fondi raccolti nel round, partecipato da Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2, già nel capitale della società insieme a Digital360, verranno destinati, tra le altre cose, allo sviluppo di strumenti e tecnologie proprietarie in grado di rendere i servizi offerti ancora più rapidi, meno costosi e più efficaci rispetto ai metodi di testing tradizionali. Per AppQuality il focus continuerà ad essere quello di creare strumenti di “Defect Detection” e servizi per l’ottimizzazione della Customer Experience, creando un crowd di competenze sempre più profonde e aumentando il potenziale dell'intelligenza collettiva grazie a strumenti di collaboration sempre più efficaci, che si sono dimostrati particolarmente utili in questo periodo di emergenza dettata dal Coronavirus.