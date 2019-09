Ovs vola del 10% a Piazza Affari, oggi appuntamento con i conti

Daniela La Cava 19 settembre 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Ovs vola a Piazza affari nel giorno in cui verranno presentati al mercati i risultati finanziari. Il titolo del gruppo attivo nel mercato dell'abbigliamento guadagna quasi il 10% a 1,874 euro per azione. Gli analisti di Banca Imi, che mantengono un rating hold e il target price di 1,70 euro su Ovs, si focalizzano sui conti che verranno diffusi oggi, stimando un fatturato per i primi sei mesi dell'anno di 660,5 milioni di euro, un Ebitda rettificato di 62,2 milioni e un Ebit rettificato di 34,2 milioni.Secondo gli analisti Ovs "potrebbe segnalare un nuovo trimestre debole, ma è una questione già scontata dal mercato, date le indicazioni fornite dall'azienda durante l'ultima conference call". Con gli investitori, aggiunge Banca Imi, che potrebbero concentrarsi sul debito netto.Infine, gli esperti ritengono che "una buona performance nel mese settembre rappresenta un fattore chiave per raggiungere le proprie stime e quelle del consensus sull'Ebitda 2019, e quindi un qualsiasi aggiornamento positivo su questo fronte migliorerebbe la visibilità per l'intero anno".