Ovs: tasso su bond sarà pari al 2,25% annuo

Redazione Finanza 25 ottobre 2021 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Ovs ha annunciato che il tasso d'interesse delle obbligazioni sustainability-linked sarà pari a 2,25% annuo e tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione (issue price) pari al 100% del valore nominale, il rendimento delle obbligazioni (yield) sarà pari allo 2,25% annuo. Inoltre, si ricorda che l'offerta avrà inizio il 27 ottobre 2021 alle ore 9 e si concluderà il 3 novembre 2021 alle ore 17:30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e dal placement agent Equita sim.Il tasso di interesse delle obbligazioni sarà incrementato - si legge nella nota, fino alla data di scadenza delle obbligazioni stesse, di un margine pari a massimi 0,25% annui per ogni periodo di interessi che inizia alla o dopo la data di pagamento degli interessi immediatamente successiva al mancato raggiungimento da parte di Ovs di determinati obiettivi di performance di sostenibilità in relazione taluni indicatori chiave di performance previsti dal regolamento del prestito Obbligazionario entro il 2024, o in caso di mancato reporting di Ovs su tali indicatori chiave di performance alle scadenze previste nel regolamento del prestito obbligazionario.