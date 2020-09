Ovs spicca il volo a Piazza Affari, +16% dopo conti secondo trimestre

simone borghi 23 settembre 2020 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Ovs tra i migliori di giornata a Piazza Affari. Il titolo segna un poderoso rialzo del 16% a 0,99 euro dopo aver toccato un massimo a 1,007 euro. A sostenere le quotazioni i segnali di ripresa per il gruppo nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2020-21.Se nel primo semestre le vendite sono calate del -42% rispetto al 2019, attestandosi a 375,7 milioni di euro, il secondo trimestre (maggio-luglio), che, ad eccezione dei primi 18 giorni, coincide con la progressiva riapertura dopo il lockdown, ha contenuto le perdite a -18% (273,1 milioni di euro). In forte crescita, nel periodo, le vendite online di Ovs e Upim, balzate del +80%. L’Ebitda rettificato del secondo trimestre è stato sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno (36,1 milioni di euro, 13,2% sulle vendite nette).