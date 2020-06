Ovs, raggiunto accordo per finanziamento da 100 mln garantito da Sace

Valeria Panigada 24 giugno 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

OVSha sottoscritto un accordo di finanziamento per 100 milioni di euro garantito all'80% da Sace attraverso la procedura messa a disposizione dal Decreto Liquidità. Le risorse, precisa il gruppo veneto, verranno utilizzate per normalizzare i pagamenti verso la filiera dei fornitori italiani, colpita dalla crisi, nonché per effettuare anticipi di trattamenti economici ai dipendenti aventi diritto alla cassa integrazione, poiché il pagamento diretto da parte dell’Inps non è ancora avvenuto. Inoltre consentirà l’anticipo del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per i periodi in cui questo è previsto. Il finanziamento, erogato in un’unica soluzione, scadrà il 30 Settembre 2024, prevede un preammortamento di ventiquattro mesi ed un rimborso in dieci rate trimestrali di pari importo a partire da giugno 2022.