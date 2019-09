Ovs crolla dell'8% a Piazza Affari dopo corsa vigilia

Daniela La Cava 20 settembre 2019 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di vendite a Piazza Affari per Ovs che perde quota dopo la brillante seduta della viglia. All'indomani della pubblicazione dei risultati finanziari del primo semestre in flessione, il titolo del gruppo dell'abbigliamento cede oltre l'8 e viaggia vicino ai minimi di giornata a quota 1,688 euro (minimo intraday a 1,68 euro).Ieri a mercati chiusi Ovs ha alzato presentato i conti semestrali che vedono le vendite nette scendere a 650,6 milioni di euro. In calo anche l’Ebitda rettificato a 62,5 milioni e gli utili in versione rettificata che sono scivolati a 16,8 milioni. La posizione finanziaria netta rettificata è risultata pari a 413,6 milioni, in miglioramento di 14 milioni rispetto al 31 luglio 2018.Al di là della semestrale, la società ha anche annunciato di avere concluso l'iter di approvazione dell’estensione del finanziamento. In particolare, "la modifica riguarda l’allungamento della scadenza finale del financial package dal 2 marzo 2020 al 2 marzo 2023". L'advisor nell'operazione è stato Rothschild.