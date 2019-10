Outlook Pil Italia affossato da nuovi downgrade: Fmi taglia stime 2019-2020

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Nuovi downgrade per le stime sulla crescita del Pil italiano. Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato l'outlook sull'Italia sia per il 2019 che per il 2020.Dopo l'espansione pari a +0,9% del 2018, l'istituzione di Washington prevede per il 2019 una crescita pari a zero, inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni di luglio e a quelle di aprile.Per il 2020 il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,5% (-0,3 punti su luglio e -0,4 su aprile). Le stime sono emerse con la pubblicazione del World Economic Outlook, che è stato presentato oggi dall'Fmi a Washington, aggiorna le previsioni e la diagnosiL'Fmi spiega la decisione di tagliare le stime sull'Italia con l'"indebolimento della domanda interna, un minore impulso di bilancio e un contesto esterno più debole".