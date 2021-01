Outlook Fmi su Pil: Italia destinata a essere anello debole tra paesi avanzati. Occhio a stime UK, Francia, Spagna, Usa

Laura Naka Antonelli 26 gennaio 2021 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato l'outlook sulla crescita del Pil dell'area euro, nel 2021, di 1 punto percentuale, prevedendo un'espansione del 4,2% per il blocco, nel suo complesso. E' quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook.L'Italia si conferma anello debole tra le economie avanzate. In particolare, dopo una contrazione del Pil pari a -9,2% nel 2020, il Pil italiano dovrebbe secondo l'istituzione di Washington recuperare il 3% (maxi downgrade del 2,2% rispetto alla stima precedente), per poi espandersi del 3,6% nel 2022 (revisione al rialzo di 1 pp).Il Pil spagnolo, dopo il crollo dell'11,1% nel 2020, dovrebbe rimbalzare del 5,9% (revisione al ribasso rispetto alle stime di ottobre dell'1,3%), per poi salire del 4,7% nel 2022 (upgrade di 0,2 pp).La Francia, dopo la contrazione del 9% dello scorso anno, dovrebbe secondo l'Fmi espandersi del 5,5% (downgrade di 0,5 pp rispetto a ottobre), per poi fare +4,1% nel 2022 (upgrade dell'1,2%).La Germania, dopo la contrazione del 5,4%, dovrebbe recuperare del 3,5% (revisione al ribasso 0,7 pp), per poi avanzare del 3,1% (outlook lasciato invariato).L'Eurozona, dopo il -7,2% del 2020, dovrebbe recuperare del 4,2% nel 2021 (downgrade -1 pp) e riprendersi del 3,6% nel 2022 (upgrade +0,5%).Gli Stati Uniti, dopo la contrazione del 3,4%, dovrebbero assistere a un rimbalzo del Pil del 5,1% per poi fare +2,5% l'anno prossimo. (outlook Usa 2021 rivisto al rialzo di 2 punti percentuali, peggiorato di 0,4 pp per il 2022).Il Pil del Giappone, dopo il -5,1% del 2020, dovrebbe salire secondo il WEO dell'Fmi del 3,1% nel 2021 (revisione al rialzo +0,8 pp) e del 2,4% nel 2022 (+0,7 pp).Il Pil del Regno Unito, dopo il -10% del 2020, è atteso in ripresa del 4,5% nel 2021 (revisione al ribasso di 1,4 pp) e del 5% nel 2022 (revisione al rialzo +1,8 pp).Il Pil del Canada, dopo il -5,5% del 2020, è atteso in ripresa del 3,6% (revisione al ribasso -1,6 pp) e del 4,1% nel 2022 (revisione al rialzo +0,7 pp).Tra i paesi emergenti la Cina, dopo aver chiuso l'anno della pandemia coronavirus Covid-19 con una espansione del 2,3%, recupererà secondo l'FMI dell'8,1% nel 2021 (revisione al ribasso di 0,1 pp rispetto a stime ottobre), per poi espandersi di un sempre solido +5,6% nel 2022 (revisione al ribasso -0,2 pp).