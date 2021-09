Outlook Evergrande, il commento di chi ha deciso di ridurre in un anno esposizione Cina dal 14% all'1%

Redazione Finanza 21 settembre 2021 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Richard Bernstein della RBA (iM Global Partner) commenta il caso Evergrande in Cina, smorzando i timori che la crisi dello sviluppatore immobiliare cinese finisca per travolgere i mercati mondiali e, in primis, scatenare una crisi finanziaria in Cina."Dubitiamo fortemente che Evergrande inneschi una crisi in Cina. L'economia cinese è stata molto influenzata per lungo tempo e i funzionari del governo ne sono ben consapevoli. La mia ipotesi è che ci sarà una sorta di salvataggio per i detentori di obbligazioni e prestiti interni, ma che il governo probabilmente punirà la società per la sua gestione scadente".Bernstein ha continuato:"Abbiamo ridotto la nostra esposizione alla Cina per più di un anno sulla base del deterioramento dei fondamentali e dei migliori fondamentali in altre parti del mondo. La nostra esposizione ha raggiunto un picco del 13-14% durante il primo trimestre del 2020, ma ora è solo dell'1% circa. La Cina rappresenta circa il 4% dei mercati azionari globali". Ancora:"Pensiamo che gli investitori dovrebbero cercare opportunità al di fuori della Cina. Le condizioni di liquidità e gli utili aziendali rimangono favorevoli in Europa, negli Stati Uniti e in alcune parti dell'Asia".