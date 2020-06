Osservatorio GDO: Esselunga leader mondiale per ricavi al metro quadro

Redazione Finanza 1 giugno 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Prendendo a riferimento i ricavi per metro realizzati negli store nazionali, il gruppo Esselunga con circa 15.800 euro per metro quadro si afferma come il retailer più efficiente a livello internazionale nel 2018. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulla GDO condotto dall'Area studi di Mediobanca.Dall?Osservatorio sulla GDO emerge inoltre che Supermarkets Italiani, la società che fa capo alla famiglia Caprotti e opera con il marchio Esselunga, detiene il primato in Italia in quanto a utili netti cumulati nel periodo 2014-2018: con 1.302 milioni essa precede Eurospin con 924 milioni, Conad con 850 milioni e Selex con 714 milioni. Se si rapportano gli utili cumulati nel periodo alla consistenza dei mezzi propri iniziali, i discount non hanno concorrenti: il gruppo Lillo-MD ha accumulato utili pari a 3,2 volte il patrimonio netto iniziale, Lidl ed Eurospin, rispettivamente, a 1,7 e 1,5 volte. Tutti gli altri operatori hanno multipli inferiori all’unità.