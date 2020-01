Osservatorio Findomestic: italiani più fiduciosi della propria situazione economica

Alessandra Caparello 3 gennaio 2020 - 14:45

Gli italiani tornano a fare acquisti come dimostra l’Osservatorio mensile Findomestic di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Doxa in cui si evidenzia la ripresa della propensione all’acquisto di viaggi e vacanze (+2,1 p.p.).La fiducia degli italiani nei confronti della situazione economica del proprio nucleo familiare (+0,2 punti percentuali nel confronto con novembre ‘19) è in lieve rialzo così come quella verso il Paese (+0,3 p.p.). Dopo mesi di calo (da luglio 2019), le intenzioni d’acquisto di viaggi e vacanze sono tornate a crescere in chiusura d’anno con 2,1 punti percentuali di aumento nel mese di dicembre rispetto a novembre (1.344 euro di spesa media prevista). Nel comparto tempo libero segno meno (-0,7 p.p.), invece, per le attrezzature e l’abbigliamento sportivo e per il fai-da-te (-0,3 p.p.).