Osai: ordine da big tedesco nel settore della green mobility

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Osai Automation System ha acquisito, tramite la controllata Osai A.S. GmbH, un ordine da un primario operatore tedesco attivo nel settore della green mobility. Lo si apprende in una nota del gruppo, sbarcato sull'Aim Italia a inizio novembre, attivo nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori. Il nuovo equipment, destinato al consolidato cliente tedesco, si colloca nel crescente mercato delle auto Hybrid e Full Electric.L’acquisizione di questo ordine, spiega la società, si inserisce nell’avviato trend di crescita dei sistemi prodotti da OSAI rivolti alla mobilità elettrica ed alla guida autonoma, che rappresentano uno dei mercati nei quali Osai intende rafforzare e sviluppare il proprio business sulla base di linee guida strategiche di medio e lungo temine."L’acquisizione di questo importante ordine ci consentirà di rafforzare la già consolidata presenza di Osai sul mercato tedesco, in controtendenza rispetto all’attuale periodo di crisi che sta attraversando il settore automotive", afferma Fabio Benetti, a.d. di Osai Automation.