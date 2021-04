Osai: avviata collaborazione con multinazionale Fujikura per l'e-mobility

Daniela La Cava 19 aprile 2021 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Osai Automation System, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, ha annunciato di avere avviato una collaborazione con la multinazionale giapponese Fujikura e con un importante gruppo cinese nel mercato del powertrain elettrico. Nel dettaglio, nell’ambito dello sviluppo dei propri progetti Osai collabora con il fornitore Tecnosens di Brescia, quale European Engineering Centre della multinazionale giapponese Fujikura, azienda leader nel design e nella produzione di sistemi laser in fibra ottica. Il gruppo italiano si occuperà di implementare il know-how tecnologico e di processo da applicare verticalmente al settore dell’e-mobility fornendo ai propri clienti valore aggiunto nello sviluppo di sistemi taylor made in grado di soddisfare al meglio le necessità del crescente mercato del powertrain elettrico.Osai ha inoltre fatto sapere di essere in contatto con un gruppo cinese produttore di sistemi completi per il powertrain elettrico che fornirà i principali car maker asiatici e occidentali. L’attività, spiega la nota, vede la società coinvolta nello sviluppo del processo automatico per la saldatura tramite tecnologia laser ad alta velocità di contatti elettrici in rame e alluminio, indispensabile per la produzione di motori elettrici, batterie e driver di potenza.