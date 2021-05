Osai: Mise concede credito d’imposta per 500 mila euro per costi sostenuti in Ipo

Daniela La Cava 4 maggio 2021 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Osai Automation System ha annunciato di avere ricevuto dal ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale per la politica industriale - l’innovazione e le piccole e medie imprese - la comunicazione di riconoscimento della fruizione del credito d’imposta per un ammontare pari a 500 mila euro (pari all’importo massimo concedibile) per i costi sostenuti in fase di Ipo. Tale ammontare, si legge nella nota, sarà utilizzato a compensazione di altri tributi a debito dell’impresa.