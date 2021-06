Osai Automation System incrementa flottante

Daniela La Cava 30 giugno 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Osai Automation System incrementa il flottante. La società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, rende noto, anche per conto di Mirella Ferrero, presidente del consiglio di amministrazione e azionista di riferimento della società, che ieri, quest’ultima ha ceduto complessive 100.000 azioni Osai, corrispondenti allo 0,67% del capitale sociale della società al prezzo di 4,3 euro per azione ad investitore internazionale di primario standing già presente sin dall’Ipo e che si conferma partner stabile e di lungo termine.