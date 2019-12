Orsero si prepara al salto sullo Star, ottenuto via libera da Borsa Italiana

Valeria Panigada 17 dicembre 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Orsero ha ricevuto il via libera da parte di Borsa Italiana per passare dal listino Aim Italia al segmento Star di Piazza Affari. La tempistica del passaggio non è stata ancora definita e verrà comunicata dopo il rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo.