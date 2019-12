Orsero passa da Aim Italia allo Star

Daniela La Cava 23 dicembre 2019 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Orsero passa ufficialmente dall'Aim Italia allo Star di Borsa Italiana. Il gruppo, leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, quotato sull'Aim dal febbraio del 2017, rappresenta la quattordicesima società che effettua un passaggio di mercato da Aim Italia a Mta. La società è stata assistita da Banca Akros in qualità di sponsor."Siamo lieti di celebrare oggi il passaggio da Aim Italia al segmento Star di Borsa Italiana del Gruppo Orsero, un ulteriore esempio di come aziende ambiziose possano utilizzare i nostri mercati come strumento graduale per la crescita Ci auguriamo che il Gruppo Orsero possa attrarre una più amplia platea di investitori, per accrescere il proprio posizionamento nel settore del Food". Questo il commento di Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana.