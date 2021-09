Orsero acquisisce il 50% del capitale di Agricola Azzurra

Redazione Finanza 28 settembre 2021 - 12:02

Orsero ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 50% del capitale della società Agricola Azzurra, specializzata nella distribuzione all'ingrosso di ortofrutta di origine italiana. il corrispettivo in contanti per l’acquisizione sarà pari a 7,3 milioni di euro. Tale investimento, precisa la società, consentirà al Gruppo Orsero di sviluppare una joint venture con l’obiettivo di creare un player con posizionamento tra i leader nella commercializzazione di prodotti di filiera agricola italiana sul territorio nazionale, mettendo a fattore comune una parte delle relazioni commerciali di Orsero in tale comparto, frutto del lavoro intrapreso negli ultimi anni con un approccio di sempre maggior coinvolgimento e vicinanza con la produzione agricola italiana. L’ingresso nel capitale di Azzurra si inserisce nel quadro del progetto di sviluppo delle filiere nazionali del Gruppo Orsero ed è volto a consentire a tale progetto di esprimere appieno le proprie potenzialità e di sviluppare importanti sinergie di costo e commerciali di cui potranno beneficiare i produttori agricoli coinvolti sulle diverse merceologie.