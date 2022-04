Oro, in Italia oltre un Millennial su due lo detiene nel suo portafoglio

Luca Losito 12 aprile 2022 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Più di un Millennial su due possiede oro nel proprio portafoglio. Così in Italia i giovani si affermano come la fascia demografica più incline a investire in oro. Il trend è emerso da un report del World Gold Council.In particolare, su un panel di 1.000 persone intervistate di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che avevano effettato almeno un investimento nei 12 mesi precedenti, è emerso che i Millennials (fascia di età tra i 25 e i 40 anni) hanno una maggiore propensione per l'oro rispetto agli altri target.Infatti, oltre il 50% dei Millennials intervistati possiede oro nel proprio portafoglio e quasi la metà (49%) lo ha acquistato nell'anno precedente alla ricerca.