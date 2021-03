Orlando (Lavoro): pensioni, quota 100? Prima Cig e politiche attive

Daniela La Cava 22 marzo 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

"Scopriremo come affrontare questo passaggio", ma adesso bisogna concentrarsi su "due obiettivi fondamentali, che sono la riforma degli ammortizzatori sociali e un accordo con le Regioni per le politiche attive" occupazionali, per scongiurare "il rischio della perdita di posti di lavoro". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando nel corso di un'intervista a 24 Mattino su Radio 24, in merito al capitolo pensioni e, in particolare, su Quota 100. "Poi, ci confronteremo sul resto. Non troppo in là, ma - ha concluso - sicuramente non subito".