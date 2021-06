Orcel punta su modelli Asia Pacifico per la nuova UniCredit: si ispira a Dbs Bank e Commbank

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2021 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Qual è il modello di banca a cui Andrea Orcel si sta ispirando per creare una nuova UniCredit? Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, "dagli incontri riservati che il super-banchiere romano sta avendo con alcuni dei top manager della banca, inizia a delinearsi l'impronta che il ceo intende dare alla UniCredit del futuro, una banca che, come preannunciato, farà perno su innovazione, semplificazione e digitale. In questo quadro, Orcel a quanto risulta starebbe portando come benchmark due esempi: la banca di Singapore Dbs Bank e l'australiana Commbank che, spiega il quotidiano finanziario, "hanno fatto dell'innovazione digitale il loro mantra negli ultimi anni". Orcel ha già scelto una figura a cui assegnare il compito di forgiare la nuova Piazza Gae Aulenti: si tratta della cinese Jingle Pang, che è stata tra i manager apicali di Standard Chartered Bank in Cina per oltre un decennio. Pang, il cui ingresso nel team di Orcel deve essere ancora ufficializzato, ricoprirà secondo il Sole 24 Ore il ruolo di Group digital & information officer. Il nome e la carriera di Pang vengono spiegati nello stesso sito ufficiale di UniCredit.