Ops Intesa Sanpaolo su Ubi si conclude: Messina ha più del 91% della banca

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2020 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha reso noti i dati provvisori relativi all'Offerta pubblica di acquisto per le azioni di UBI Banca: offerta che si è conclusa ieri, giovedì 30 luglio:"Durante il periodo di adesione risultano portate in adesione all'Offerta (incluse quelle portate in adesione attraverso il Private Placement), n. 1.031.956.527 Azioni UBI, pari a circa il 90,2041% delle azioni UBI oggetto dell'Offerta e a circa il 90,1835% del capitale sociale di UBI Banca"."Pertanto, alla luce delle quote già detenute e sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (e del Private Placement) Intesa Sanpaolo "giungerà a detenere complessivamente n. 1.041.469.488 Azioni UBI, pari a circa il 91,0149% del capitale sociale di UBI Banca"."Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, la Condizione Soglia Percentuale (ossia la detenzione da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell'Emittente) risulta avverata"."I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7.59 del 4 agosto 2020".