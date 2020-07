Ops Intesa SanPaolo, oggi l'ultimo giorno. Adesioni UBI a offerta superano il 75%

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2020 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Si conclude oggi l'ops di Intesa SanPaolo su Ubi Banca, in base a quanto stabilito dalla Consob, che ha esteso il periodo di adesione di due giorni, posticipando la scadenza dal 28 luglio precedentemente stabilito, a oggi, giovedì 30 luglio.Già con le adesioni dell'altro ieri, la banca guidata da Carlo Messina si era aggiudicata il controllo di UBI, con le adesioni che, al 71,9%, avevano superato la soglia del 66,67% necessaria per il controllo delle assemblee straordinarie di UBI Banca, e dunque per il via libera alla vendita di più di 500 sportelli della banca risultante dalla fusione a Bper.Ieri, Borsa Italiana ha comunicato che le adesioni all'offerta hanno raggiunto il 75,679% del capitale di Ubi Banca.In particolare, le azioni ordinarie apportate all'offerta sono state 43.137.229, per un totale di 865.764.708 azioni apportate complessivamente dal 6 luglio 2020, data di inizio dell'Ops che si conclude oggi.