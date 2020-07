Ops Intesa SanPaolo, Ubi Banca: 'a causa incertezze rinviati accordi sindacali e di securities services'

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2020 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

A causa delle incertezze legate all'Ops di Intesa, sono state rinviate le seguenti azioni originariamente previste per il 2020: la definizione strategica degli accordi di bancassurance (per cui il 5 giugno aveva tra l'altro concordato con entrambi i partner assicurativi, il Gruppo Cattolica Assicurazioni e il Gruppo Aviva Italia, il posticipo al 30 giugno 2021 della scadenza degli accordi distributivi in essere); gli accordi sindacali per le uscite /assunzioni di personale; la rinegoziazione degli accordi di securities services. Lo si legge nell'aggiornamento del piano industriale di Ubi Banca.