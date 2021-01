Openjobmetis acquisito il 100% del Gruppo Quanta. Closing entro maggio 2021

Alessandra Caparello 25 gennaio 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Openjobmetis, società attiva nel settore del recruiting quotata al segmento Star di Borsa, acquisisce il 100% del Gruppo Quanta, suo competitor, e il 100% di Quanta Ressources Humaines, per un corrispettivo in denaro (20 milioni) e azioni (5% capitale Opejobmetis) più un un patto di non concorrenza (valorizzato 1,5 milioni).Con questa operazione, si legge in una nota, Openjobmetis consolida il proprio posizionamento tra i primi player del settore in Italia, mentre per le attività estere si valuterà la coerenza con la strategia in essere.L'operazione è condizionata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il closing è previsto entro il mese di maggio 2021.