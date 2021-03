Open Fiber stringe partnership con Aruba, al via nuove offerte su fibra per privati e imprese

Valeria Panigada 16 marzo 2021 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Open Fiber ha stretto una partnership strategica con Aruba, il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. Grazie a questa collaborazione, Aruba potrà offrire connessioni in fibra ottica basate sulla rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) di Open Fiber, in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps. Aruba utilizzerà, infatti, la rete interamente in fibra ottica con cui Open Fiber sta cablando l’Italia, che oggi conta già oltre 11 milioni di unità immobiliari collegate, i cui servizi di connettività sono disponibili in oltre 2100 comuni italiani. Aruba, quindi, ha presentato una doppia offerta che si rivolge ad aziende e privati.