Open Fiber porta la banda ultra larga in provincia di Vicenza, investimento da 8 mln

Laconnessione internet è sempre più veloce a Schio e Thiene, in provincia di Vicenza, grazie alla rete Fiber To The Home di Open Fiber. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la vendibilità dei servizi su fibra ottica per oltre 9mila unità immobiliari complessive, che da oggi possono usufruire di una connettività ultra rapida fino a 1 Gigabit per secondo. Il piano di Open Fiber per le due città prevede un investimento totale di 8 milioni di euro.