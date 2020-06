Open Fiber firma accordo di rete con la francese Orange per servizi a banda ultra larga

Valeria Panigada 12 giugno 2020 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Open Fiber, controllata di Enel e Cdp, ha stretto una partnership strategica con l'operatore francese Orange, attraverso Orange Business Services, per fornire servizi a banda ultra larga ad aziende e comunità in Italia. Nel dettaglio, grazie a questo accordo Orange Business Services si appoggerà in Italia ai servizi forniti dalla rete a banda ultra larga di Open Fiber con l’attivazione di un network-to-network interface per le aziende. Questa partnership permetterà il delivery delle applicazioni digitali avanzate di Orange, che includono servizi di cloud, data analytics, data management platform, Internet of Things (IoT), disponibili sia per il mercato enterprise sia per la pubblica amministrazione e le comunità cittadine."La tendenza da parte delle aziende a spostare le loro attività in remoto, già diffusa, si è inevitabilmente consolidata negli ultimi mesi - si legge nella nota - La collaborazione tra Orange Business Services e Open Fiber supporterà il percorso di trasformazione digitale necessario a sostenere questo cambiamento".Inoltre Orange Business Services e Open Fiber stanno esplorando offerte in ambito Smart City, con il fine di promuovere una migliore gestione delle esigenze di una municipalità, che derivano dalle strutture della città connesse come illuminazione pubblica, semafori, parcheggi, telecamere a circuito chiuso, ecc.