Open Banking: Conto Lingotto e Gimme5 entrano in Nexi Open

Conto Lingotto e Gimme5 entrano in Nexi Open, l’ecosistema Open Banking di Nexi che amplia così la propria gamma di servizi offerti alle banche partner grazie a gli innovativi servizi di investment tool che offrono importanti opportunità di risparmio e investimento ai privati.In base agli accordi, i servizi Gimme5 e Conto Lingotto saranno disponibili su Nexi Open per tutte le banche che vorranno offrire ai propri clienti soluzioni di risparmio e investimento nuove, flessibili ed economiche, capaci di rispondere alle esigenze di una larga platea di privati, dai millennials fino a chi cerca una solida alternativa alla liquidità sul conto corrente e ai piani di accumulo tradizionali. “Attraverso queste partnership Nexi permette alle banche di offrire ai propri clienti due servizi distintivi, dalla user experience ottimale e altamente innovativi: Gimme5 consente di gestire i propri risparmi direttamente da smartphone, Conto Lingotto di investire in oro fisico sfruttando le potenzialità del digitale – commenta Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate banking di Nexi – Si tratta di soluzioni che incontrano le esigenze di moltissimi cittadini. Per questo siamo soddisfatti di avere sottoscritto questi accordi: ci consentono di ampliare la gamma di servizi di pagamento digitale e di muovere un ulteriore passo nella transizione alla cashless society.