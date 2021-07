Opa Sicit, periodo adesione riapre oggi a 16,80 euro per azione

Daniela La Cava 19 luglio 2021 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Si riapre oggi per cinque giorni il periodo di adesione all'Offerta pubblica di acquisto (Opa) promossa da Circular BidCo sulle azioni Sicit, la società quotata sul segmento Star che trasforma con tecnologie proprietarie i residui dell'industria conciaria in biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso. Il termine è venerdì 23 luglio. Il corrispettivo è di 16,80 euro per azione. Lo si apprende in una nota stampa nella quale si ricorda che al termine del periodo di adesione chiuso il 9 luglio scorso Circular BidCo, che fa capo alla società di private equity NB Renaissance, poteva disporre di una quota pari all'84,38% del capitale, cui si è aggiunto un ulteriore 3,88% (875.288 azioni) acquistato da Circular BidCo nel periodo di tempo intercorrente tra il 9 luglio e la riapertura odierna. In totale l'offerente si trova quindi a detenere - alla vigilia del nuovo periodo di adesioni - l'88,26% del capitale di Sicit.La riapertura dei termini, aggiunge ancora la nota, si è resa necessaria a seguito della rinuncia da parte di Circular BidCo alla condizione sulla soglia, decisa dopo un risultato giudicato soddisfacente e funzionale all'obiettivo del delisting di Sicit, che a partire da venerdì 16 luglio è controllata indirettamente con una quota paritaria da Intesa Holding (la società degli imprenditori conciari vicentini, già maggiore azionista e aderente all'Opa) e da NB Renaissance. Intesa Holding rimarrà unico socio industriale, esprimerà il management e potrà portare avanti lo sviluppo di Sicit.