Opa Sicit: nuovo periodo adesione dal 19 al 23 luglio, obiettivo delisting

Daniela La Cava 12 luglio 2021 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Circular BidCo ha rinunciato alla condizione prefissata del raggiungimento del 95% delle azioni e, fermo l’avveramento delle altre condizioni, procederà alla riapertura dei termini dell'Opa volontaria totalitaria su Sicit Group che si era chiusa il 9 luglio scorso con una percentuale di adesioni pari all'84,38% delle azioni. Lo si apprende in un comunicato nel quale si indica che il nuovo periodo di adesione è stabilito da lunedì 19 a venerdì 23 luglio prossimi. Il corrispettivo offerto è di 16,80 euro per azione, rialzato il 6 luglio scorso di 1,35 euro (+8,7%) rispetto all'offerta iniziale di 15,45 euro al netto del dividendo di 0,55 euro. L'obiettivo è il delisting."I promotori dell’Opa, hanno espresso grande soddisfazione per un risultato che consente in ogni caso di mantenere il controllo nazionale di Sicit con un unico azionista industriale di riferimento, Intesa Holding, e un partner finanziario come NB Renaissance, società di private equity cui fa capo Circular BidCo, in grado di supportare l'ulteriore sviluppo della società", segnala ancora la nota.