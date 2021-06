Opa Sicit, al via oggi: periodo adesione termina il 7 luglio

Daniela La Cava 7 giugno 2021 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi lunedì 14 giugno l'Opa Sicit. Il periodo di adesione terminerà, salvo proroghe, il 7 luglio con data di pagamento del corrispettivo prevista per il prossimo 14 luglio. La Consob, con una delibera del 4 giugno scorso, ha approvato il documento di offerta. Per ciascuna azione Sicit, CircularBidCo offre 15,45 euro, pari al corrispettivo di 16 euro annunciato lo scorso 16 aprile cui andava sottratto il dividendo di 0,55 euro distribuito da Sicit Group il 12 maggio scorso.La società spiega che l'offerta di 15,45 euro per azione incorpora un premio, rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali antecedenti alla data di annuncio, del 17,9% a 6 mesi e del 25,8% a 12 mesi. Il corrispettivo esprime una valutazione implicita pari a 14 volte il rapporto tra valore della società (EV) e margine operativo lordo adjusted 2020 comunicato dalla società (Ebitda). Al momento dell'operazione che aveva portato Sicit Group in Borsa attraverso la Spac SprintItaly, approvata l'11 gennaio 2019, la valutazione di Sicit Group corrispondeva a un multiplo implicito EV/Ebitda 2017 pari a circa 7 volte. Nel periodo tra la quotazione di Sicit e la data di annuncio dell'Opa il moltiplicatore medio EV/Ebitda è stato pari a 8,9 volte.Il perfezionamento dell'Opa è condizionato al raggiungimento da parte di CircularBidCo del 95% delle azioni di Sicit, salvo rinuncia a tale condizione concordata anche con Intesa Holding. Si segnala, inoltre, che Intesa Holding si è impegnata ad aderire all'offerta portando in adesione il proprio 40,67% e reinvestendo il ricavato per acquisire una partecipazione paritaria con NB Renaissance nel controllo indiretto di Sicit, in tal modo rimanendo azionista industriale di riferimento di Sicit.