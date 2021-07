Opa Sicit: adesioni oltre il 95%, al via l'acquisto di tutte le azioni in circolazione. Oggi ultimo giorno

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Circular BidCo, promotrice dell’Opa volontaria totalitaria sulle azioni Sicit, ha superato ieri la soglia del 95% del capitale che fa scattare il cosiddetto “squeeze out”, ovvero il diritto di acquistare tutte le azioni di Sicit ancora in circolazione al prezzo di 16,80 euro, lo stesso dell’Opa il cui periodo di riapertura delle adesioni si chiude definitivamente oggi.Circular BidCo arriverà così a detenere il 100% di Sicit delistata. Si potrà pertanto realizzare in pieno l’obiettivo dichiarato di arrivare al controllo indiretto paritetico (50 e 50) di Sicit da parte di Intesa Holding, la società degli imprenditori conciari vicentini già maggiore azionista di Sicit e aderente all’Opa, e NB Renaissance, società di private equity cui fa capo Circular BidCo. "Il socio industriale e il partner finanziario - si legge nella nota stampa - porteranno avanti insieme lo sviluppo di Sicit, campione dell’economia circolare e leader mondiale della tecnologia di trasformazione dei residui dall’attività conciaria in biostimolanti per l’agricoltura e additivi per la produzione del gesso".