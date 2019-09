Onu: anche l'ABI aderisce ai sei principi per un’attività bancaria responsabile

Alessandra Caparello 24 settembre 2019 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Anche l’ABI aderisce ai Principi Onu per un’attività bancaria responsabile, l’iniziativa promossa dal programma delle Nazioni Unite UNEP FI e che impegna il mondo della finanza a orientare le proprie strategie aziendali in vista di un sempre minor impatto sull’ambiente.Orientare le strategie aziendali al rispetto dell’Accordo sul Clima di Parigi; perseguire concretamente l’obiettivo di ridurre le azioni che hanno impatto negativo sull’ambiente e diffondere i risultati ottenuti in tal senso; impegnarsi a sostenere attività finalizzate al benessere e alla prosperità delle generazioni future; sensibilizzare tutti i detentori di interessi, a vario titolo coinvolti nell’attività bancaria, nei confronti degli obiettivi di sostenibilità; operare affinché gli obiettivi di sostenibilità divengano elementi di riferimento, a pieno titolo, dei sistemi di governo interno; rendere pubblici e verificabili i progressi verso un sempre più compiuto rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, da perseguire attraverso un approccio responsabile e orientato al minor impatto ambientale è il senso dei sei “Principi per un'attività bancaria responsabile, adottati dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e la finanza (UNEP FI) e fatti propri dall’Associazione Bancaria Italiana.