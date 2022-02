OlivYou annuncia round da 850.000 euro: entrano nuovi soci Mario Resca e Francesco Zaccariello

Alessandra Caparello 2 febbraio 2022 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Si chiude molto positivamente il primo aumento di capitale riservato a nuovi soci di OlivYou, piattaforma e-commerce al mondo specializzata nella selezione e vendita in tutta Europa dei veri oli extravergine di oliva. La startup operante nel settore foodtech, che ha da poco chiuso il 2021 con una crescita del +60% ha annunciato infatti di aver chiuso un importante round di finanziamento da 850.000 euro portando la valutazione della società a 4,5 milioni di euro. Previsto un secondo aumento di capitale più consistente entro il 2022 per lanciare i mercati europei (Germania, Francia, Inghilterra).Come si legge in una nota, l’operazione di aucap ha previsto una prima parte, riservata ai soci fondatori, sottoscritta da Boraso BTECH (lead investor) e Davide Guariento CEO di M31, e una seconda parte riservata all’ingresso di nuovi soci di valore, tra cui Mario Resca, Cavaliere del Lavoro, amministratore in McDonald’s Italia, Eni, Versace, L’Oreal e Italia Zuccheri, primo investitore nel Gruppo Immobiliare.it e oggi Presidente di Mondadori Retail, Sicuritalia e Confimprese, e Membro del CDA di alcuni fondi di private equity e Francesco Zaccariello, 34 anni, nel 2011 a Napoli ha fondato efarma.com la farmacia online leader in Italia con 35 milioni di euro di ricavi, 1 milione di clienti e +120 dipendenti, venduta nel 2021 al Gruppo Atida). Con i soldi raccolti, OlivYou lancerà in Italia una prima campagna di comunicazione per far conoscere i “veri extravergine” e allargherà il team con nuove assunzioni nell’area marketing e tech.