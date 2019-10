Ok CdM a legge bilancio 2020, tra tetto al contante e superbonus per chi usa carte di credito

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2019 - 07:10

MILANO

Dopo una riunione fiume, il governo M5S-PD è riuscito a rispettare la scadenza fissata per la giornata di ieri, 15 ottobre, per l'invio della legge di bilancio a Bruxelles. L'esecutivo ha inviato entro la mezzanotte la manovra per il 2020, dopo il via libera del Consiglio dei ministri anche al decreto fiscale. Come anticipato nei giorni scorsi, la legge di bilancio vale 30 miliardi di euro circa. La tensione rimane alta soprattutto tra Italia Viva di Matteo Renzi e il M5S di Luigi Di Maio, in merito alle questioni di tetto al contante e di carcere per gli evasori.Alla fine si riesce a mediare: la soglia del contante scende da 3000 a 2000 euro e poi a 1000 euro dal 2022, mentre per il carcere c'è una prima norma ma viene annunciato anche un emendamento.Tra le misure, passa il superbonus per chi paga con carta di credito, misura fortemente auspicata dal premier Conte. Salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia. Alla fine l'ok del CdM alla manovra arriva salvo intese e dopo una riunione del Consiglio dei ministri che dura sei ore.