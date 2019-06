Oggi riunione Fitd per valutare proposta fondo Apollo per Carige. Verso il no (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2019 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Il Sole 24 Ore dedica un articolo alla riunione dell'Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi) prevista per oggi a Milano, allo scopo di valutare l'offerta per Carige arrivata dal fondo Apollo. Diverse sono le riserve dell'Fitd, già trapelate negli ultimi giorno. In particolare, l'offerta sarebbe scontata rispetto a quella presentata da BlackRock. A tal proposito si precisa che il fondo Apollo non è uscito neanche ufficialmente allo scoperto, limitandosi a far pervenire all'Fitd assistito da Kpmg, "tramite l'advisor Equita", una bozza di proposta.Il Sole 24 Ore rende noto che "la bozza di offerta di Apollo, almeno nel suo impianto iniziale, presuppone un aumento di capitale da circa 500 milioni (contro i 720 milioni previsti da BlackRock): la quota sarebbe coperta dalla conversione del bond da 320 milioni sottoscritto dal Fondo volontario, che verrebbe però acquistato dal Fondo obbligatorio. Apollo nella prima fase metterebbe dunque una parte minoritaria di capitale (si parla di una cifra compresa tra i 100 e 150 milioni), mentre le banche italiane si ritroverebbero tramite il Fitd nel ruolo (non voluto) di azionista di maggioranza, almeno in una prima fase. Sga acquisterebbe tutti gli Npl mentre agli azionisti attuali della banca verrebbe riservata una quota minoritaria dell'aumento".L'Fitd sarebbe pronto a rispondere alla proposta con un "no, grazie", come trapelato nelle ultime ore, chiedendo "condizioni migliorative" o decidendo di "rimandare l'offerta al mittente e chiudere del tutto il dossier".