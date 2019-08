Oggi alle 16 riunione cabina regia PD, Salvini tuona: 'altro che Prima Repubblica, non trovano accordo su poltrone'

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2019 - 13:16

"Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte dellapresidenza del Consiglio, dell'incontro previsto questamattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S". E' quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa del Pd. Anche stamattina, riporta l'Ansa, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha riunito i vertici del partito.Arriva intanto il commento del leader della Lega Matteo Salvini. Con una diretta Facebook, il ministro dell'interno si rivolge a PD e M5S, lanciando un ultimatum: "O fate in fretta o subito al voto".E poi "spiegherete agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto".Ancora Salvini:"Sembra di essere tornati ai tempi di De Mita e Fanfani", "altro che prima Repubblica, di più" con Pd e M5s che "non trovano l'accordo sulle poltrone".