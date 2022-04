Oggi UniCredit-Day con assemblea azionisti. L'ordine del giorno, precisanzioni su dividendi

Redazione Finanza 8 aprile 2022 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Fari su UniCredit: oggi, venerdì 8 aprile, è il giorno della riunione dell'assemblea degli azionisti, che si riunirà in via ordinaria e straordinaria a Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, alle ore 10:00.Nella nota si legge che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che "l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi".Nella parte ordinaria, l'assemblea è chiamata a trattare il seguente ordine del giorno:1. Approvazione Bilancio 20212. Destinazione dell'utile di esercizio 20213. Eliminazione di riserve negative per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse invia definitiva4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti econseguenti5. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti6. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale7. Relazione sulla Politica 2022 di Gruppo in materia di remunerazione8. Relazione sui compensi corrisposti9. Sistema Incentivante di Gruppo 202210. Modifica ai piani di compensi del Gruppo basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.Nella parte straordinaria.1. Modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti2. Modifiche agli artt. 20, 29 e 30 dello Statuto Sociale3. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.Nel comunicato si legge anche che "il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il 21 aprile 2022, con data di stacco della cedola il 19 aprile 2022. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito 'TUF'), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022".