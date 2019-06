Oggi CdM su piano Mef anti-procedura. Taglia-deficit da 8 miliardi (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Il piano del Mef volto a proporre all'Unione europea una riduzione del deficit del 2019 fino a 8 miliardi al fine di scongiurare l'avvio di una procedura di infrazione arriverà oggi al Consiglio dei Ministri. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, precisando che due miliardi di fondi verranno liberati, stando al piano di Giovanni Tria, attingendo alla clausola della spesa, prevista l'anno scorso con la manovra per il 2019, e utilizzata dal Def di aprile per fermare deficit-Pil al 2,4%.La clausola della spesa si riferisce a risparmi pari a due miliardi che saranno sottratti dal budget dei ministeri; altri tre miliardi del piano deriveranno da maggiori entrate previste dal Mef e dai dividendi incassati da Bankitalia, Cassa depositi e prestiti e di altre società partecipate; gli ultimi tre miliardi sono rappresentati dalle minori uscite previste: si tratta di "risparmi", in particolare di minori spese rispetto a quanto preventivato, che derivano dai fondi destinati a quota 100 e al reddito di cittadinanza".