Officina stellare partecipa al dottorato dell’Università degli Studi di Padova

simone borghi 7 maggio 2020 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare annuncia la collaborazione con l’Università degli Studi di Padova per l’attivazione di un Dottorato Industriale in Scienze, Tecnologie e Misure Spaziali, con curriculum formativo in Scienze e Tecnologie per Applicazioni Satellitari e Aeronautiche (STASA).Officina Stellare finanzierà una borsa di Dottorato che sarà riservata a un dipendente dell’azienda, selezionato sulla base dell’affinità tra gli interessi, le caratteristiche professionali e progettuali e l’attività formativa prevista. La scelta verrà fatta anche in ottica funzionale alle possibili commesse di alto profilo che la società potrà concludere al fianco di importanti realtà e centri di ricerca con cui è in contatto a livello internazionale.Obiettivo principale del percorso sarà lo sviluppo di un sistema avanzato per la realizzazione di applicazioni che impiegano ottiche deformabili, qualificate per l’utilizzo su satelliti all’interno del settore fortemente in crescita e strategico della New Space Economy.