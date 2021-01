Officina Stellare, vinto contratto negli Usa dal valore di oltre 2 mln dollari

Valeria Panigada 12 gennaio 2021 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare, società vicentina quotata sul listino Aim Italia, si è aggiudicata la fornitura dei quattro Gemini North Adaptive Optics Laser Launch Telescope destinati a un importante progetto di ricerca astronomica varato dall'Association of Universities for Research in Astronomy (Aura), finanziata dal National Science Foundation. Il contratto ha un valore complessivo di oltre 2 milioni di dollari e permetterà a Officina Stellare di rafforzare ulteriormente la sua presenza nell’area Nordamerica, America Centrale e Sudamerica, tra le più interessanti dal punto di vista degli investimenti nei settori della ricerca, dell’aerospazio e della difesa.