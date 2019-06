Officina Stellare si prepara al debutto in Borsa, il 26/06 sbarca su Aim

Daniela La Cava 24 giugno 2019 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare, societá vicentina specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza, ha concluso con successo il processo di quotazione e ha fatto sapere di avere ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia. La data di inizio delle negoziazioni di Officina Stellare è prevista per mercoledì 26 giugno.Il flottante della società al momento dell’ammissiore sarà pari al 15,75% del capitale sociale includendo l’esercizio dell’opzione di overallotment (15,63% assumendo l’integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale); il prezzo di offerta è stato fissato in 6 euro per azione (estremo massimo del price range). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista è di 33 milioni di euro circa.