Officina Stellare: presentata ammissione su Aim Italia, debutto atteso il 26 giugno

20 giugno 2019

Officina Stellare, società vicentina specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d’eccellenza, è a un passo da Piazza Affari. Ieri il gruppo ha presentato la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant 2019-2022 della società sul mercato Aim Italia. L’ammissione è prevista per lunedì 24 giugno, con primo giorno di quotazione atteso per mercoledì 26 giugno.L'operazione di Ipo di Officina Stellare prevede un flottante pari a circa il 15% (oltre l’opzione greenshoe), e l’offerta avverrà integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e l’assegnazione gratuita di warrant. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del collocamento privato è stato definito in 6 euro.