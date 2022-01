Officina Stellare, nuovo contratto da 8,5 mln per una serie di telescopi spaziali

Valeria Panigada 18 gennaio 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare, società vicentina quotata all’Euronext Growth Milan (ex Aim Italia), si è aggiudicata un importante contratto di fornitura del valore di circa 8,5 milioni di euro. La commessa riguarda la fornitura di una serie telescopi spaziali destinati alla ripresa ad alta risoluzione della superfice terrestre dall’orbita bassa e comprende anche lo sviluppo di un nuovo modello di telescopio con prestazioni evolute.La commessa fa parte di un programma pluriennale mirato alla realizzazione di una innovativa piattaforma per la fornitura di servizi connessi all’Osservazione della Terra e basata su una infrastruttura di satelliti posizionati nell’orbita bassa. Il programma di consegne decorrerà dal secondo trimestre 2022, per completarsi nell’arco dei prossimi due anni.