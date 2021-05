Officina Stellare: nasce ThinkQuantum, la start-up per la cybersecurity

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare ha costituito insieme ad altri soci promotori la start-up innovativa spin-off dell’università degli Studi di Padova, ThinkQuantum. La startup sarà controllata da Officina Stellare con il 50,5% delle quote, per un controvalore di 320.000 euro. Con questa mossa il gruppo vicentino rafforza il proprio posizionamento nel campo delle comunicazioni ottiche.Nel dettaglio, ThinkQuantum opererà nei settori strategici della cybersecurity e delle comunicazioni criptate su base quantistica, per offrire soluzioni in grado di garantire standard di sicurezza delle infrastrutture di comunicazione superiori a quelle attuali, anche in caso di applicazioni “free space”, come quelle utilizzate dalla Laser Communication, uno dei maggiori segmenti di sviluppo della New Space Economy, dove Officina Stellare è già tra le aziende leader. Un settore strategico e in forte crescita nello scenario internazionale: si stima un giro d'affari, per la sola crittografia quantistica (Quantum Key Distribution, QKD), di circa 785 milioni di dollari (Yole) e i 7 miliardi (INSIDE Quantum) su una scala temporale di 10 anni.