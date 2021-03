Officina Stellare: firmato contratto dal valore di 1,5 mln dollari per la fornitura di un set di sistemi ottici

Valeria Panigada 22 marzo 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare, società vicentina quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un nuovo contratto del valore complessivo di circa 1,5 milioni di dollari, che prevede la fornitura di un set di telescopi a medio e lungo raggio che saranno installati in un poligono di tiro sito nell’emisfero australe. L’impianto di tracciamento è destinato a un primario cliente internazionale attivo nella difesa, e consentirà di testare e valutare la prossima generazione di dispositivi destinati ad applicazioni legate alla sicurezza militare.Si tratta di una commessa strategica per Officina Stellare che rafforza il proprio presidio anche nel settore difesa. "Il mercato legato a questi dispositivi - precisa i gruppo - è in un momento estremamente favorevole, da un lato per il necessario ricambio generazionale delle installazioni presenti nei poligoni di tiro richiesto dal generale ammodernamento della sensoristica utilizzata, dall’altro per le nuove necessità di sicurezza e protezione proveniente da minacce di nuova generazione, come l’utilizzo offensivo di droni negli aeroporti civili e militari".